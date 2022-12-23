США розраховують, що Китай візьме під контроль ситуацію з COVID-19

У Вашингтоні розраховують на те, що Китаю вдасться впоратися із нинішньою масштабною хвилею коронавірусу, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв під контроль спалах захворювання", - передає Bloomberg слова Блінкена з пресконференції.

За його словами, американська адміністрація готова передати КНР партію вакцин, проте такого запиту з боку влади Китаю поки що не надходило.

Він зазначив, що зростання захворюваності на коронавірус в Китаї в результаті відбивається на глобальній економіці. Держсекретар продовжив, що на тлі подібної епідеміологічної ситуації США також непокоїть можливість виникнення нових штамів вірусу.

Блінкен також заявив про обов'язок усіх країн світу, включно з Китаєм, ділитися інформацією щодо ситуації з коронавірусом.

З 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.

Однак раніше в грудні цього року влада Китаю скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

За весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 389,3 тис. випадків коронавірусу та 5,2 тис. летальних наслідків від наслідків зараження.