Події

07:51 23.12.2022

США розраховують, що Китай візьме під контроль ситуацію з COVID-19

1 хв читати
США розраховують, що Китай візьме під контроль ситуацію з COVID-19

У Вашингтоні розраховують на те, що Китаю вдасться впоратися із нинішньою масштабною хвилею коронавірусу, заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми хочемо, щоб Китай узяв під контроль спалах захворювання", - передає Bloomberg слова Блінкена з пресконференції.

За його словами, американська адміністрація готова передати КНР партію вакцин, проте такого запиту з боку влади Китаю поки що не надходило.

Він зазначив, що зростання захворюваності на коронавірус в Китаї в результаті відбивається на глобальній економіці. Держсекретар продовжив, що на тлі подібної епідеміологічної ситуації США також непокоїть можливість виникнення нових штамів вірусу.

Блінкен також заявив про обов'язок усіх країн світу, включно з Китаєм, ділитися інформацією щодо ситуації з коронавірусом.

З 2020 року влада Китаю дотримувалась політики "нульової терпимості" до COVID-19: це означало, що з метою обмеження поширення вірусу вживалися такі заходи, як локдауни та обов'язковий карантин для тих, хто вступав у контакт з інфікованими людьми.

Однак раніше в грудні цього року влада Китаю скасувала низку обмежень, схвалених для стримування поширення вірусу, що викликало різкий стрибок захворювань і випадків летального результату.

За весь час пандемії в КНР діагностували приблизно 389,3 тис. випадків коронавірусу та 5,2 тис. летальних наслідків від наслідків зараження.

 

 

Теги: #сша #китай #очікування #коронавірус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 23.12.2022
Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 655,9 млн

07:38 23.12.2022
Пентагон може почати навчати українських військових управлінню ЗРК Patriot у США

Пентагон може почати навчати українських військових управлінню ЗРК Patriot у США

07:31 23.12.2022
NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

NASA планує використовувати телескоп Hubble для демонстрації технології корекції орбіти космічних апаратів

07:23 23.12.2022
Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

22:00 22.12.2022
Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

Сенат США схвалив проєкт бюджету $1,7 трлн на 2023 рік із майже $45 млрд для України

20:58 22.12.2022
Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для їхньої передачі Україні

Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє вилучати активи російських олігархів для їхньої передачі Україні

18:35 22.12.2022
Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

Зеленський везе зі США домовленості на допомогу енергетикам

18:25 22.12.2022
Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

Зеленський везе з Вашингтону рішення, яких очікували Сили оборони

15:57 22.12.2022
Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

Пелосі: Зеленський надихнув нас своїм посланням про єдність і стійкість перед агресією РФ

15:18 22.12.2022
Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

Зеленський обговорив із представниками Сенату США війну та майбутню перемогу демократії над автократією – Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Комунальники подали тепло і воду до всіх районів Києва

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

Ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив понад 70 обстрілів із РСЗВ

Остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні на 2023 р. очікується вже 23 грудня

ЗС України за добу відбили атаки в районі 19 населених пунктів, уражено 18 цілей противника

ОСТАННЄ

Комунальники подали тепло і воду до всіх районів Києва

Путін, як і раніше, не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

ДБР повідомило про підозру двом колишнім правоохоронцям із Новопскова, які працюють на окупантів

За добу на Харківщині шестеро людей постраждали внаслідок агресії РФ

До 867 зросла кількість поранених дітей унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Одна людина загинула та дві отримали поранення внаслідок обстрілів Херсонської області за добу

У результаті обстрілів у Донецькій області за добу загинуло чотири людини, ще семеро отримали поранення

Близько 550 одиниць о/с та 6 артсистем втратила РФ в Україні за добу

"Укрнафта" призупиняє програму з обслуговування карток "Авіас" через невиконання зобов'язань

Уночі ворог обстріляв Нікополь і Марганець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА