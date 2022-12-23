Події

07:48 23.12.2022

Уночі ворог обстріляв Нікополь і Марганець

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Уночі ворог обстріляв Нікополь і Марганець

У ніч проти п'ятниці, 23 грудня, російські окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікополь і Марганець у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину. Завдала ударів по двох містах – Нікополю та Марганцю. Люди вціліли", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Резніченко уточнив, що у Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, господарські споруди та газопровід.

"У Марганці наслідки обстрілів з'ясовуються", – додав голова ОВА.

За його словами, в інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку та обійшлося без атак.

 

 

 

Теги: #обстріл #нікопольський

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