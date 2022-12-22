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21:13 22.12.2022

Данія передає $43 млн до фонду закупівлі зброї для України

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Данія передає $43 млн до фонду закупівлі зброї для України

Уряд і Фолькетинг (парламент) Данії жертвують додатково DKK300 млн ($42,7 млн) до фонду, який відповідає за закупівлю зброї та спорядження для України, повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії у четвер.

"Боротьба України за свободу — це також наша і європейська боротьба за свободу. Тому уряд разом із партіями у данському парламенті вирішили пожертвувати додатково 300 мільйонів данських крон в Україну. Уряд продовжить підтримувати українців як у фінансовому, так і у військовому та й гуманітарному плані", - заявив міністр оборони Якоб Еллеман-Єнсен.

Як наголошується в повідомленні, у четвер данський уряд провів консультації у Фолькетингу щодо пожертвування ще близько 300 млн крон для посилення підтримки України. Кошти надходять із Національного резерву компромісів і мають бути передані до "Міжнародного фонду для України" (IFU) – міжнародної ініціативи, що виникла на конференції пожертвувань у Копенгагені у серпні.

"У понеділок я мав честь зустрітися з президентом Зеленським віртуально, де він наголосив на постійній потребі у підтримці з боку зовнішнього світу. Ось чому я радий, що Данія може зробити ще один великий внесок у боротьбу України за свободу", - сказав Еллеманн-Єнсен.

Офіційний курс НБУ на 22 грудня: 5,21 грн./DKK; 36,57 грн/$.

 

 

Теги: #допомога #зброя #данія

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