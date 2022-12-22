Події

19:15 22.12.2022

У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

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У Руській Лозовій ексгумовано тіла матері та сина, які загинули від обстрілу

У с. Руській Лозовій Харківського району слідчі поліції здійснили ексгумацію тіл матері та сина, які загинули внаслідок обстрілу села російськими окупантами у березні.

"77-річна жінка та 61-річний чоловік потрапили під вогонь окупантів 15 березня на території власного домоволодіння у селі Руській Лозовій Харківського району. Там же їх поховали місцеві жителі", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області.

Для встановлення причин смерті останки загиблих було скеровано на судово-медичну експертизу. Слідчі дії проводили у межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Теги: #харківська_область #ексгумація

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