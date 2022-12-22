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18:11 22.12.2022

Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів, який дозволяє притягати до відповідальності громадян інших країн

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Сенат США ухвалив закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів, який дозволяє притягати до відповідальності громадян інших країн

 Сенат США ухвалив Justice for Victims of War Crimes Act – закон про правосуддя для жертв воєнних злочинів, який закладає правову основу для притягнення до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини проти українського народу, а також виправляє прогалини в американському законодавстві, повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України у п'ятницю.

"США підтримують Україну не лише у протистоянні агресору на полі бою. Маємо чіткий сигнал підтримки нашої боротьби й на фронті справедливості… Тепер ми певні, причетні до воєнних злочинів, скоєних в Україні, ніколи не матимуть безпечного притулку в США. Сподіваюся, скоро зможемо сказати, що вони не матимуть його ніде у світі. Працюємо над цим", - сказав генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, ухвалений закон дозволяє переслідувати воєнних злочинців у США незалежно від місця скоєння злочину; він продовжує термін давності для воєнних злочинів, виявлених через роки після їх скоєння; він також оновлює чинне законодавство, дозволяючи притягати до відповідальності громадян інших держав. Раніше за ці злочини до відповідальності могли бути притягнуті виключно громадяни США, зазначив Костін.

Теги: #офіс_генпрокурора

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