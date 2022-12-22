Події

18:05 22.12.2022

Головком ЗСУ привітав союзників України, які відзначають Різдво 25 грудня, з прийдешнім святом

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Головком ЗСУ привітав союзників України, які відзначають Різдво 25 грудня, з прийдешнім святом

 Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав союзників України, які відзначають Різдво 25 грудня, з прийдешнім святом.

"Дорогі брати по зброї! Ми часто згадуємо вислів: "в темні часи добре видно світлих людей". Дякую вам за підтримку і допомогу. За те, що ми разом у цій важкій несправедливій і невиправданій війні. Я дякую від імені кожного українського солдата, у чиїх руках ваша зброя знищує світове зло і рятує невинні життя", - наводить слова Залужного пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер.

Він також "сердечно привітав" українських партнерів та всіх, хто святкує Різдво 25 грудня, з прийдешніми святами.

"Ціна миру надзвичайно висока. Згадайте про це, дивлячись на небо та Різдвяну Зірку на ньому. Помоліться за українського воїна, який зараз в окопі собою захищає світ від біди. І повірте, Господь саме там, поруч з ним. На боці світла і добра, правди та справедливості", - підсумував головком.

 

Теги: #різдво #залужний

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