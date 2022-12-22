За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні - Шмигаль

За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За різними оцінками за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому. Такими є дані соцопитувань. Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні", - сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр наголосив, що для повернення громадян потрібні три складові - робота, житло та безпека.

"Щодо роботи. Ми запустили програму "єРобота", чотири напрями вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду і теплиць та для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо наразі бізнесу насамперед для того, щоб бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які нині стоять перед Міністерством економіки", - заявив він.

Окрім того, за словами прем'єра, запрацювала програма "єОселя", за якою вже видано майже 300 перших іпотек.

"Третє питання – це безпека. Вся владна команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачань засобів ППО. Ми вже отримали від партнерів системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо SAMP/T. Під час візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутнє передання Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота в питанні безпеки", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль наголосив, що українці також мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання – Україна в ЄС не за десятиліття, а за два-три роки.

"І друга частина цього пункту – це великий План відбудови, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати. Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їхніх дітей в Україні є гарне та безпечне майбутнє. Тоді люди будуть повертатися", - підсумував він.