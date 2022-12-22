Події

15:14 22.12.2022

За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні - Шмигаль

2 хв читати
За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні - Шмигаль

За кордоном залишаються від 5 до 7 млн українців, активніше вони повертатимуться навесні, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"За різними оцінками за кордоном зараз вимушено залишаються від 5 до 7 млн українців. Але до 90% тих, хто виїхав, хочуть повернутися додому. Такими є дані соцопитувань. Ми чітко розуміємо, що українці більш активно будуть повертатись навесні", - сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр наголосив, що для повернення громадян потрібні три складові - робота, житло та безпека.

"Щодо роботи. Ми запустили програму "єРобота", чотири напрями вже працюють. Це гранти на власну справу, висадку саду і теплиць та для переробних підприємств. Через фіскальні, регуляторні та кредитні стимули ми допомагаємо наразі бізнесу насамперед для того, щоб бізнес створював робочі місця. Зменшити безробіття – це одне з головних завдань, які нині стоять перед Міністерством економіки", - заявив він.

Окрім того, за словами прем'єра, запрацювала програма "єОселя", за якою вже видано майже 300 перших іпотек.

"Третє питання – це безпека. Вся владна команда на чолі з президентом України працює над збільшенням постачань засобів ППО. Ми вже отримали від партнерів системи NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Очікуємо SAMP/T. Під час візиту до США Володимира Зеленського Сполучені Штати офіційно підтвердили майбутнє передання Україні систем ППО Patriot. Це і є наша робота в питанні безпеки", - додав він.

Серед іншого, Шмигаль наголосив, що українці також мають бачити перспективу відновлення та розвитку країни після війни, тому стратегічне завдання – Україна в ЄС не за десятиліття, а за два-три роки.

"І друга частина цього пункту – це великий План відбудови, над яким ми працюємо з нашими союзниками. Наші партнери дуже зацікавлені і будуть нас тут підтримувати. Ці чотири компоненти, я впевнений, дадуть людям розуміння, що для них та їхніх дітей в Україні є гарне та безпечне майбутнє. Тоді люди будуть повертатися", - підсумував він.

Теги: #українці #закордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 15.12.2022
До Великої Британії з 24 лютого приїхали до 150 тис. українців - посол

До Великої Британії з 24 лютого приїхали до 150 тис. українців - посол

10:56 15.12.2022
ООН готова на випадок нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що найгірший сценарій не повториться - заступник генсека Гріффітс

ООН готова на випадок нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що найгірший сценарій не повториться - заступник генсека Гріффітс

06:12 04.11.2022
МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

14:57 28.10.2022
Українці, які прибули до Азербайджану, зможуть залишатися в країні необмежений час - ЗМІ

Українці, які прибули до Азербайджану, зможуть залишатися в країні необмежений час - ЗМІ

16:25 21.10.2022
Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

07:23 20.10.2022
Зеленський закликав жителів окупованих територій уникати призову до російської армії

Зеленський закликав жителів окупованих територій уникати призову до російської армії

21:22 05.10.2022
Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

Українців, які намагалися виїхати з РФ до Естонії, відвезли у невідомому напрямку – глава МЗС Естонії

16:37 05.10.2022
Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

Мінекономіки: Робочі місця втратили 5 млн ВПО, до 3 млн працездатних українців - за кордоном

13:32 03.10.2022
Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

Кожен випадок надання дозволу на виїзд студента на навчання за кордон необхідно розглядати окремо - Шкарлет

13:00 29.09.2022
Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

Росіяни не випускають українців, які намагаються виїхати з РФ до Латвії, – голова Луганської ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Центр уряду орієнтовно буде створено у першій половині 2023 р. - Шмигаль

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Меморандум із МВФ передбачає реформування системи соціального захисту населення

Оголошено у розшук колишнього нардепа від "Партії регіонів", який закликав отримувати російські паспорти

Центр уряду орієнтовно буде створено у першій половині 2023 р. - Шмигаль

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. До Брюсселя запрошено Зеленського

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську – К.Тимошенко

Держприкордонслужба України повідомила Рогозіна про незаконний перетин кордону

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Унаслідок ворожого вогню по Часовому Яру в четвер загинула одна особа, дві поранені

До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА