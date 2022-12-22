Центр уряду орієнтовно буде створено у першій половині 2023 р. - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на створення Центру уряду орієнтовно у першій половині 2023 року.

"Це дуже прагматичне питання. Як показав аналіз на сьогоднішній день в кожному міністерстві, в кожному органі виконавчої влади від 40 до 60% витрат йде на обслуговуючі функції. Так чому б не зробити це в єдиному центрі? Цим шляхом йде весь цивілізований світ, компанії об'єднують та цифровізують багато підрозділів в різних країнах: бухгалтерія, кадри, документообіг. Тому якщо якусь допоміжну функцію можна об'єднати і на цьому отримати багаторазову економію бюджету, це потрібно робити", - сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитанням, що є ідея створення Центру уряду.

Як зазначив прем'єр, якщо створити Центр уряду, який кожному міністерству надаватиме послуги відділу кадрів, бухгалтерії, підготовки документів, то у самих міністерствах можна скоротити величезну кількість витрат.

"Мені б хотілося, щоб орієнтовно в першому півріччі наступного року ми це реалізували. Моя мрія взагалі, щоб увесь уряд України помістився і в цій будівлі (Будинок уряду на вул. Грушевського – ІФ-У). Якщо все посадити тут, ви навіть не уявляєте, наскільки скоротяться бюрократія та час ухвалення рішень, а також посилиться координація. Це точно можливо, я глибоко в цьому переконаний", - підсумував він.

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що реформа структури Кабінету Міністрів відбуватиметься покроково мірою готовності рішень.