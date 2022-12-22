На Херсонщині виявлено поховання шести людей зі слідами тортур

На подвір’ї приватного будинку в селі Правдине на Херсонщині виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур, повідомляє МВС України у телеграм-каналі з посиланням на слова першого заступника міністра Євгена Єніна.

"У селі Правдине Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи", - розповів Єнін в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні.

"Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних сил, зокрема й тероборони", - сказав Єнін.

Загалом, за словами заступника міністра, за період окупації до моргів доправлено близько 700 тіл, з яких близько 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок військових дій, особи 12 із них досі не встановлено.