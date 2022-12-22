Події

12:40 22.12.2022

На Херсонщині виявлено поховання шести людей зі слідами тортур

1 хв читати

На подвір’ї приватного будинку в селі Правдине на Херсонщині виявлено поховання з останками шістьох осіб зі слідами тортур, повідомляє МВС України у телеграм-каналі з посиланням на слова першого заступника міністра Євгена Єніна.

"У селі Правдине Херсонського району виявлено поховання на подвір’ї приватного будинку, де знайдено останки шістьох осіб зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо. Виявлені трупи ексгумовані і направлені на проведення судмедекспертизи", - розповів Єнін в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні.

"Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних сил, зокрема й тероборони", - сказав Єнін.

Загалом, за словами заступника міністра, за період окупації до моргів доправлено близько 700 тіл, з яких близько 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок військових дій, особи 12 із них досі не встановлено.

Теги: #захоронення #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 20.12.2022
Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

18:44 20.12.2022
Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

Понад 90% споживачів Херсонщини забезпечені газо- та водопостачанням – заступник глави ОП

12:40 18.12.2022
На Херсонщині затримано місцевого жителя, який обійняв посаду "голови сільради" під час окупації регіону

На Херсонщині затримано місцевого жителя, який обійняв посаду "голови сільради" під час окупації регіону

11:19 18.12.2022
Окупанти за добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло 3 людини, ще 6 поранені - голова ОВА

Окупанти за добу 54 рази обстріляли територію Херсонської області, загинуло 3 людини, ще 6 поранені - голова ОВА

15:06 17.12.2022
Окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру в с. Степанівка - ОВА

Окупанти завдали удару по Херсонському геріатричному центру в с. Степанівка - ОВА

21:40 14.12.2022
Окупанти обстріляли ремонтну бригаду, яка лагодила газопостачання в Антонівці

Окупанти обстріляли ремонтну бригаду, яка лагодила газопостачання в Антонівці

09:48 12.12.2022
Херсонщину в неділю 57 разів обстріляли військові РФ, поранено людину - ОВА

Херсонщину в неділю 57 разів обстріляли військові РФ, поранено людину - ОВА

12:29 11.12.2022
У Херсоні відновили подачу електроенергії, зі світлом близько 90% міста - голова ОВА

У Херсоні відновили подачу електроенергії, зі світлом близько 90% міста - голова ОВА

12:03 11.12.2022
Два жителі Херсонщини загинули внаслідок суботніх обстрілів регіону окупантами, ще 5 дістали поранень - голова ОВА

Два жителі Херсонщини загинули внаслідок суботніх обстрілів регіону окупантами, ще 5 дістали поранень - голова ОВА

13:05 10.12.2022
Окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз за добу, двоє мирних жителів загинули

Окупанти обстріляли Херсонську область 51 раз за добу, двоє мирних жителів загинули

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року. Запрошено Зеленського

Ексголову комітету Ради, службових осіб СБУ та АРМА підозрюють у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Понад 100 тис. одиниць о/с втратила РФ в Україні – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

ОСТАННЄ

Держприкордонслужба України повідомила Рогозіна про незаконний перетин кордону

Комісія ТЕБ та НС у Київській області доручила "Укренерго" та ДТЕК прискорити вихід на графіки електропостачання – голова ОВА

Шмигаль: Вихід із найскладнішого випадку блекауту займає від 7 до 10 днів

Унаслідок ворожого вогню по Часовому Яру в четвер загинула одна особа, дві поранені

До Миколаєва за кілька тижнів повернулося понад 50 тис. осіб – К.Тимошенко

Після перемоги відбудуємо енергосектор і зробимо його ще сучаснішим та стійкішим – глава Міненерго у привітанні енергетикам

Понад 21 тис. студентів коледжів та вишів переведуть на бюджет – Міносвіти

Затримано директора стадіону в Куп'янську, який під час окупації організовував пропагандистські заходи

В Україні судитимуть священника з Житомирщини за заперечення агресії РФ

Український фільм "Клондайк" не увійшов до короткого списку премії "Оскар"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА