Події

12:30 22.12.2022

В Україні судитимуть священника з Житомирщини за заперечення агресії РФ

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В Україні судитимуть священника з Житомирщини за заперечення агресії РФ

Завершено слідство та скеровано до суду справу за обвинуваченням священнослужителя з Житомирської області за заперечення збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Житомирської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого священника за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією прокуратури, настоятель однієї з парафій Житомирського району після богослужіння давав настанови парафіянам, нав'язуючи свої переконання.

"Він заперечував факти скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями РФ у Бучі", - уточнюється в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювала Служба безпеки України.

Теги: #суд #священник

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