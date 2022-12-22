Кулеба: Рішення Байдена відкриває двері для інших Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що рішення президента США про надання Україні батареї ППО Patriot відкриває двері для інших Patriot.

"Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів (Patriot - ІФ-У), а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших Patriot". Шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни", - написав він у фейсбуці.

Кулеба зазначив, що першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс глава Офісу президента Андрій Єрмак. За словами міністра, у листопаді-грудні 2021 року він порушив питання про ЗРК на переговорах.

"У перші ж дні війни президент Зеленський, Єрмак, я, Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні Patriot! Уже наприкінці листопада ми знову активізували цю розмову. Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Patriot", - розповів глава МЗС.

Він зазначив, що "фінальним акордом" стала телефонна розмова лідерів України та США у грудні.

"Безсумнівно, саме близькі, довірливі відносини президентів відіграли ключову роль. Patriot в Україні — це збережені життя та цивільна інфраструктура. Це ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору. Це наближення дня нашої Перемоги", - написав Кулеба.

Він також наголосив, що, окрім Patriot, на переговорах було ще багато важливих тем.