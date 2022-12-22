Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

У Києві головною проблемою в енергопостачанні залишається не генерація, а доставка живлення споживачам, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої будинки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Попко додав, що енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово, щоби відновити пошкоджену енергосистему. "Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", - написав він.