Події

09:26 22.12.2022

Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

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Ситуація в Києві з енергопостачанням важка, головна проблема – доставка живлення споживачам - КМВА

У Києві головною проблемою в енергопостачанні залишається не генерація, а доставка живлення споживачам, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

"Ситуація в Києві з енергопостачанням залишається важкою. Головною проблемою є не генерація, а доставка живлення споживачам. Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої будинки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких неможливо регламентувати", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Попко додав, що енергетики, ремонтні бригади, комунальні служби працюють цілодобово, щоби відновити пошкоджену енергосистему. "Потрібен час. Вистоїмо попри все. Віримо в нашу Перемогу", - написав він.

Теги: #київ #енергопостачання

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