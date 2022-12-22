За добу на звільнених територіях Харківщини зареєстровано ще 32 воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації

На звільнених ЗС України територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 2 026,4 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 2 026,4 га. Вилучено 26 908 вибухонебезпечних предметів, знищено – 4 588", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 3 933 (зокрема, 32 - минулої доби) воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (3513) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 361 кримінальне провадження розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 1 248 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 62 особи.