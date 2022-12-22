Події

08:13 22.12.2022

Ворог обстріляв Очаківську громаду в ніч проти четверга, є пошкодження

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Ворог обстріляв Очаківську громаду в ніч проти четверга, є пошкодження

Російські окупанти в ніч на четвер обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області, є пошкодження, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, 22 грудня, в 00:57 у результаті ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Водночас, у середу о 9:30, 12:22, 13:22 ворог завдав артилерійських ударів по портовій зоні та населеному пункту Очаківської ОТГ. У результаті отримали поранення троє людей, з яких 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків.Також 21 грудня о 13:30 ворог завдав ударів із реактивної системи залпового вогню по Куцурубській громаді. Руйнувань і постраждалих немає.

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #миколаївська_область

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