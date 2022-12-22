Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував промову президента України Володимира Зеленського, який виступав у Конгресі США ввечері в середу.

"Неймовірно сильне звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу США та американського народу. Кожне слово було заряджене всепоглинаючою енергією та духом України. Нехай це надихне мільйони людей у США та в усьому світі на захист того, що всім нам дорого: свободи", - написав він у мікроблозі Твіттер.