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07:29 22.12.2022

Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

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Кулеба про промову Зеленського в Конгресі: Нехай це надихне мільйони людей на захист того, що дорого – свободи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував промову президента України Володимира Зеленського, який виступав у Конгресі США ввечері в середу.

"Неймовірно сильне звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу США та американського народу. Кожне слово було заряджене всепоглинаючою енергією та духом України. Нехай це надихне мільйони людей у США та в усьому світі на захист того, що всім нам дорого: свободи", - написав він у мікроблозі Твіттер.

 

 

 

Теги: #промова #кулеба #зеленський

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