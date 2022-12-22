Ворог здійснив 23 обстріли по Сумщині
Російські окупанти здійснили 23 обстріли по Сумській області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Упродовж дня росіяни завдали 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Середино-Будська та Глухівська громада", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, по Середино-Будській російські війська вдарили з мінометів, 3 прильоти.
По Глухівській росіяни завдали удару з реактивних систем залпового вогню. Було 20 прильотів.
"Люди не постраждали", – зазначив голова ОВА.