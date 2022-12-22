Ми маємо перемогти Кремль на полі битви за майбутнє наших дітей та онуків – Зеленський у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський привітав із тим, що цивілізовані країни перемогли Росію у своїх головах.

"Українці перемогли – і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли – і тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту свободи та міжнародних правил. Європейці перемогли – ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна, ніж будь-коли у своїй історії ", - сказав він, виступаючи у середу ввечері у Вашингтоні перед сенаторами та членами Палати представників США.

"Саме ми маємо перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їхні діти та онуки", - сказав він.

За словами Зеленського, "цю битву не можна заморозити або відкласти. Його не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі по собі. Від Сполучених Штатів і до Європи, від Латинської Америки і до Африки, від Китаю та Австралії – світ надто взаємопов'язаний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь – і водночас у безпеці, коли триває така битва".

Наступного року, сказав Зеленський, настане час, коли українська сміливість та американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи.

Він згадав Бахмут, який російські війська штурмують завжди. "Але український Донбас стоїть. Російська армія використовує проти Бахмута та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії дуже відчутна. У них у рази 3 більше снарядів, ніж у нас. Вони використовують у рази більше ракет та авіації, чим ми будь-коли мали. Але наші Сили оборони стоять", - сказав президент, додавши, що "Україна стоїть і ніколи не здасться!"

Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб переламати це. Щоб перемогти на полі битви. а щоб – як битва під Саратогою – боротьба за Бахмут змінила хід нашої війни за незалежність", - сказав президент.

Зеленський нагадав про використання російською армією іранських дронів. "Іранські вбивчі дрони, що йдуть із Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу... І це питання часу – коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз" , - сказав він.

Україна, зазначив Зеленський, ніколи не просила і не просить, щоби американські солдати воювали на нашій землі замість нас. "Але управляти сучасними американськими танками та літаками – можуть українські солдати. Тож ваша підтримка – критично важлива. Як і фінансова допомога – буде правильним та своєчасним надати фінансовий пакет на 2023 рік", - сказав президент.

Зеленський також нагадав про Формулу миру, запропоновану Україною. "Кожен із вас, шановні члени Конгресу, може сприяти її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалося безперечним. Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівною є її агресія. У ваших же силах – допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав". цю непровоковану та незаконну війну", - сказав президент.

"Через два дні ми святкуватимемо Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так сентиментальніше. А тому, що не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів більше десяти мільйонів людей в Україні – без електрики. Мільйони – без тепла та води. І ми не скаржимося. Ми не дивимося – кому легше", - сказав він.

Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво – і якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне. Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститися. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти в бомбосховищі ввечері перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають один одного. І ми почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного – перемоги!", - заявив Зеленський.

Він також передав спікеру Палати представників Ненсі Пелосі прапор, який просили його передати захисники Бахмута. Зі свого боку, Зеленському подарували американський прапор, знятий з Капітолію.