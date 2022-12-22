Події

03:53 22.12.2022

Ми маємо перемогти Кремль на полі битви за майбутнє наших дітей та онуків – Зеленський у Конгресі США

4 хв читати
Ми маємо перемогти Кремль на полі битви за майбутнє наших дітей та онуків – Зеленський у Конгресі США

Президент України Володимир Зеленський привітав із тим, що цивілізовані країни перемогли Росію у своїх головах.

"Українці перемогли – і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли – і тому вам вдалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту свободи та міжнародних правил. Європейці перемогли – ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна, ніж будь-коли у своїй історії ", - сказав він, виступаючи у середу ввечері у Вашингтоні перед сенаторами та членами Палати представників США.

"Саме ми маємо перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей – українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їхні діти та онуки", - сказав він.

За словами Зеленського, "цю битву не можна заморозити або відкласти. Його не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі по собі. Від Сполучених Штатів і до Європи, від Латинської Америки і до Африки, від Китаю та Австралії – світ надто взаємопов'язаний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь – і водночас у безпеці, коли триває така битва".

Наступного року, сказав Зеленський, настане час, коли українська сміливість та американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи.

Він згадав Бахмут, який російські війська штурмують завжди. "Але український Донбас стоїть. Російська армія використовує проти Бахмута та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії дуже відчутна. У них у рази 3 більше снарядів, ніж у нас. Вони використовують у рази більше ракет та авіації, чим ми будь-коли мали. Але наші Сили оборони стоять", - сказав президент, додавши, що "Україна стоїть і ніколи не здасться!"

Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб переламати це. Щоб перемогти на полі битви. а щоб – як битва під Саратогою – боротьба за Бахмут змінила хід нашої війни за незалежність", - сказав президент.

Зеленський нагадав про використання російською армією іранських дронів. "Іранські вбивчі дрони, що йдуть із Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знаходить іншого. Щоб воювати проти вільного світу... І це питання часу – коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз" , - сказав він.

Україна, зазначив Зеленський, ніколи не просила і не просить, щоби американські солдати воювали на нашій землі замість нас. "Але управляти сучасними американськими танками та літаками – можуть українські солдати. Тож ваша підтримка – критично важлива. Як і фінансова допомога – буде правильним та своєчасним надати фінансовий пакет на 2023 рік", - сказав президент.

Зеленський також нагадав про Формулу миру, запропоновану Україною. "Кожен із вас, шановні члени Конгресу, може сприяти її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалося безперечним. Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівною є її агресія. У ваших же силах – допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв'язав". цю непровоковану та незаконну війну", - сказав президент.

"Через два дні ми святкуватимемо Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так сентиментальніше. А тому, що не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів більше десяти мільйонів людей в Україні – без електрики. Мільйони – без тепла та води. І ми не скаржимося. Ми не дивимося – кому легше", - сказав він.

Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво – і якщо не буде електрики, світло нашої віри в себе все одно не згасне. Якщо будуть російські ракети – ми зробимо все, що можемо, щоб захиститися. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти в бомбосховищі ввечері перед Різдвом – українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають один одного. І ми почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного – перемоги!", - заявив Зеленський.

Він також передав спікеру Палати представників Ненсі Пелосі прапор, який просили його передати захисники Бахмута. Зі свого боку, Зеленському подарували американський прапор, знятий з Капітолію.

Теги: #зеленский #конгресс #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 22.12.2022
Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги

Данія виділила Україні новий пакет фінансової допомоги

07:06 22.12.2022
Будівлю ЄК, головну ялинку в Болгарії та Чернінський палац у Чехії на знак солідарності з Україною відключили від освітлення

Будівлю ЄК, головну ялинку в Болгарії та Чернінський палац у Чехії на знак солідарності з Україною відключили від освітлення

03:48 22.12.2022
У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

03:45 22.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

03:43 22.12.2022
Кулеба з Вашингтону: ні про що не хвилюйтеся, тільки вперед, лише до перемогип

Кулеба з Вашингтону: ні про що не хвилюйтеся, тільки вперед, лише до перемогип

03:42 22.12.2022
Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

21:58 21.12.2022
Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

19:05 21.12.2022
Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

15:21 21.12.2022
Литва відправила партію термокомплектів для ЗСУ

Литва відправила партію термокомплектів для ЗСУ

08:34 21.12.2022
Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

Посилення ППО позбавить державу-терориста її головного інструменту терору

Український народ продовжує надихати світ – Байден на зустрічі із Зеленським

Джо та Джилл Байден вітали Зеленського на галявині біля Білого Дому

Міністерство оборони США оприлюднило новий пакет військової допомоги Україні: ЗС України отримають комплекс Patriot, боєприпаси, бронетехніку та спорядження

ОСТАННЄ

Резніков про новий пакет військової допомоги для ЗСУ: Це боротьба за життя

Ворог здійснив 23 обстріли по Сумщині

Влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд

ЗС України відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів

22 грудня: Цей день в Україні та в світі

Посилення ППО позбавить державу-терориста її головного інструменту терору

Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено будинки, господарські будівлі та газопровід

У будівлі Євроради вимкнули світло на знак солідарності з українцями

Кулеба з Вашингтона: Ні про що не хвилюйтеся, тільки вперед, лише до перемоги

Олена Зеленська запропонувала інтегрувати Саміти перших леді та джентльменів у заходи міжнародних організацій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА