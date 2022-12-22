Події

03:48 22.12.2022

У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

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У Києві найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через руйнування 60% трансформаторів

У Києві зберігається найскладніша в країні ситуація з електропостачанням через відсутність 60% трансформаторів внаслідок обстрілу російських агресорів, повідомив гендиректор електропостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Змін на краще немає. Сьогодні ситуація із постачанням у Києві – найскладніша в країні. Є райони, які отримують світло близько 5 годин на добу. Є ті, хто зі світлом 2-3 години на добу. А є ті, хто без світла взагалі з моменту останнього обстрілу (19 грудня – ІФ)", – написав він у своєму Facebook у середу ввечері.

За його словами, місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання.

"Ключова проблема у Києві – не генерація, а мережі. Ну не може мережа працювати, коли немає 60% трансформаторів. Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", – зазначив Коваленко.

Він пояснив, що лінії електроживлення у Києві не лінійні і "не завжди логічні з погляду карти та районів", тому ситуація, коли серед десяти запитаних будинків один стоїть без світла, цілком реальна. Як випливає з його слів, це означає, що цей будинок знаходиться на лінії зі зруйнованою підстанцією.

При цьому Коваленко запевнив, що енергетики працюють над ремонтами та новими схемами перепідключення з використанням доступного обладнання, і ситуація може покращитись, коли завершаться ремонтні роботи та коли ці схеми запрацюють.

У той же час гендиректор YASNO попередив, що ситуація може стати ще гіршою у разі пошкодження обстрілами "40% вузлів, що залишилися".

Теги: #україна #київ #енергопостачання

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