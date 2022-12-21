Події

21:12 21.12.2022

Зеленський прибув у Білий Дім

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Зеленський прибув у Білий Дім

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі із президентом США Джо Байденом, повідомляє CNN.

Джерело Live updates: Russia's war in Ukraine and Zelensky's visit to the US (cnn.com)

 

 

Теги: #білий_дім #зеленський

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