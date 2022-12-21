Зеленський: Я у Вашингтоні, щоб продовжити співпрацю заради нашої перемоги

Президент України Володимир Зеленський написав у телеграм-каналі в середу, що перебуває у Вашингтоні, щоб подякувати американському народу, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку, а також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги.

"Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям", - написав він.