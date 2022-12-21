Події

16:58 21.12.2022

Єрмак обговорив із генералами зі США та Норвегії шляхи реалізації української формули миру

3 хв читати
Єрмак обговорив із генералами зі США та Норвегії шляхи реалізації української формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок увечері провів зустріч із екскомандувачем армії США в Африці генералом Девідом Родрігесом, колишнім командувачем Збройних сил Норвегії генералом Северре Дизеном і регіональним директором The Centre for Humanitarian Dialogue Девідом Горманом, повідомляє пресслужба президента України.

Єрмак розповів співрозмовникам про українську формулу миру, яку президент України Володимир Зеленський представив під час онлайн-виступу на саміті G20 в Індонезії. За його словами, цей документ було розроблено на основі норм міжнародного права та Статуту ООН. Він містить десять пунктів, виконання яких наблизить завершення розв'язаної Росією війни.

"Важливо, щоб більшість країн світу підтримала цей мирний план. І важливо знайти, як зацікавити інші країни у його реалізації на українських умовах. А наші умови дуже прості: ми хочемо повернути всі наші території, залишатися незалежними й бути достатньо сильними, щоб не давати агресору можливості для повторного нападу", – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що вже відбулися попередні переговори з найбільшими партнерами України, які позитивно оцінили формулу миру. Також у планах – заручитися підтримкою держав Великої сімки та провести саміт заради миру за участю інших країн світу на майданчику ООН.

Єрмак наголосив, що важливо, щоб українська формула миру була підтримана відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

"Необхідно, щоб світ підтримав цей мирний план – підтвердив, що це не лише українські вимоги, а й реалістичний план, який відповідає Статуту ООН", – наголосив він.

Єрмак також наголосив, що на саміті заради миру кожна країна зможе обрати для себе пункти української формули, в реалізації яких вона зможе проявити своє лідерство. Зокрема, у сфері безпеки формула миру передбачає укладання Київського договору безпеки (Kyiv Security Compact), який має стати основою нової архітектури безпеки в Європі та світі.

Єрмак також повідомив, що в межах української формули миру передбачено створення за підтримки партнерів України міжнародної гуманітарної організації з офісом у Києві, оскільки Міжнародний комітет Червоного Хреста з початку повномасштабного вторгнення Росії не продемонстрував ефективності в жодному з питань, які перебувають у його компетенції.

"Жоден представник МКЧХ не прибув і не перевірив умов утримання в російському полоні українських захисників "Азовсталі". Натомість представники цієї організації відвідували поранених російських військових у госпіталі в Москві. МКЧХ п’ять місяців чекав, поки російський президент дасть дозвіл на доступ організації до наших полонених в Оленівці, які перебувають там майже в умовах концентраційного табору. Як таке можливо?" – нагадав він.

Тому, зазначив Єрмак, необхідно створити нову організацію, до якої увійдуть мужні люди, які готові відвідувати місця тримання полонених та контролювати умови, в яких вони перебувають.

Він також зазначив, що війна Росії проти України все змінила, і світ уже не буде таким, як раніше. Тому потрібно напрацьовувати нову гуманітарну, енергетичну та безпекову політику.

"Я був би щасливий почати співпрацю з вами з огляду на вашу експертизу, ваш досвід та зв’язки у країнах Африки, Азії та Південної Америки, щоб допомогти зупинити цю війну та вибудувати нову потужну систему безпеки у світі на основі гарантій безпеки для України", - зазначив Єрмак.

Теги: #генерали #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 19.12.2022
Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість

Єрмак про погодження ЄС "стелі" цін на російський газ: Має бути ембарго, якщо ми дійсно виступаємо за справедливість

06:57 17.12.2022
Єрмак обговорив з Паєттом та Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України

Єрмак обговорив з Паєттом та Брінк допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури України

18:14 15.12.2022
Єрмак провів консультації дипрадників у форматі Люблінського трикутника

Єрмак провів консультації дипрадників у форматі Люблінського трикутника

14:17 14.12.2022
64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

64 воїни ЗСУ і громадянин США повертаються додому в рамках чергового обміну полоненими

06:21 14.12.2022
Єрмак обговорив із Салліваном подальшу підтримку України

Єрмак обговорив із Салліваном подальшу підтримку України

15:09 12.12.2022
Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

18:54 10.12.2022
Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Єрмак

Україна очікує від Червоного Хреста більш конкретних і дієвих кроків щодо українських полонених – Єрмак

09:03 10.12.2022
Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру

02:45 10.12.2022
Єрмак презентував послам G7 "формулу миру" Зеленського

Єрмак презентував послам G7 "формулу миру" Зеленського

14:25 09.12.2022
Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

Звільнені з полону захисники "Азовсталі", які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, до нього увійдуть системи ППО Patriot

Байден наказав доправити ще $1 млрд на військову допомогу Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

У столичному регіоні найближчі 2-3 тижні утримається значний дефіцит електроенергії - експерт

ОСТАННЄ

США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд, до нього увійдуть системи ППО Patriot

Байден наказав доправити ще $1 млрд на військову допомогу Україні

Уряд Грузії закупив 25 потужних генераторів для України, вони готові до відправки

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України, в Гуляйполі завдано авіаудару по лікарні

Порошенко співчуває родині колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув у бою на Луганщині

Швейцарія включила до санкційних списків РФ 141 фізичну особу та 49 структур

Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.

Три поїзди УЗ затримуються через негоду та ДТП

JYSK відкриє новий магазин у ТЦ "Прут" у Коломиї

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ завершила прийом документів від кандидатів, загалом отримано 78 заявок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА