Єрмак обговорив із генералами зі США та Норвегії шляхи реалізації української формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок увечері провів зустріч із екскомандувачем армії США в Африці генералом Девідом Родрігесом, колишнім командувачем Збройних сил Норвегії генералом Северре Дизеном і регіональним директором The Centre for Humanitarian Dialogue Девідом Горманом, повідомляє пресслужба президента України.

Єрмак розповів співрозмовникам про українську формулу миру, яку президент України Володимир Зеленський представив під час онлайн-виступу на саміті G20 в Індонезії. За його словами, цей документ було розроблено на основі норм міжнародного права та Статуту ООН. Він містить десять пунктів, виконання яких наблизить завершення розв'язаної Росією війни.

"Важливо, щоб більшість країн світу підтримала цей мирний план. І важливо знайти, як зацікавити інші країни у його реалізації на українських умовах. А наші умови дуже прості: ми хочемо повернути всі наші території, залишатися незалежними й бути достатньо сильними, щоб не давати агресору можливості для повторного нападу", – наголосив Єрмак.

Він зазначив, що вже відбулися попередні переговори з найбільшими партнерами України, які позитивно оцінили формулу миру. Також у планах – заручитися підтримкою держав Великої сімки та провести саміт заради миру за участю інших країн світу на майданчику ООН.

Єрмак наголосив, що важливо, щоб українська формула миру була підтримана відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

"Необхідно, щоб світ підтримав цей мирний план – підтвердив, що це не лише українські вимоги, а й реалістичний план, який відповідає Статуту ООН", – наголосив він.

Єрмак також наголосив, що на саміті заради миру кожна країна зможе обрати для себе пункти української формули, в реалізації яких вона зможе проявити своє лідерство. Зокрема, у сфері безпеки формула миру передбачає укладання Київського договору безпеки (Kyiv Security Compact), який має стати основою нової архітектури безпеки в Європі та світі.

Єрмак також повідомив, що в межах української формули миру передбачено створення за підтримки партнерів України міжнародної гуманітарної організації з офісом у Києві, оскільки Міжнародний комітет Червоного Хреста з початку повномасштабного вторгнення Росії не продемонстрував ефективності в жодному з питань, які перебувають у його компетенції.

"Жоден представник МКЧХ не прибув і не перевірив умов утримання в російському полоні українських захисників "Азовсталі". Натомість представники цієї організації відвідували поранених російських військових у госпіталі в Москві. МКЧХ п’ять місяців чекав, поки російський президент дасть дозвіл на доступ організації до наших полонених в Оленівці, які перебувають там майже в умовах концентраційного табору. Як таке можливо?" – нагадав він.

Тому, зазначив Єрмак, необхідно створити нову організацію, до якої увійдуть мужні люди, які готові відвідувати місця тримання полонених та контролювати умови, в яких вони перебувають.

Він також зазначив, що війна Росії проти України все змінила, і світ уже не буде таким, як раніше. Тому потрібно напрацьовувати нову гуманітарну, енергетичну та безпекову політику.

"Я був би щасливий почати співпрацю з вами з огляду на вашу експертизу, ваш досвід та зв’язки у країнах Африки, Азії та Південної Америки, щоб допомогти зупинити цю війну та вибудувати нову потужну систему безпеки у світі на основі гарантій безпеки для України", - зазначив Єрмак.