Ексглава кримського СБУ Кулініч надавав дані московській "кротофермі" Сівковича-Клюєва, куди входять співробітники ФСБ РФ

Колишній керівник Кримського главку СБУ Олег Кулініч, підозрюваний у державній зраді, комунікував із так званим офісом "Сівковича-Клюєва" в Москві, який займається збором інформації щодо України, повідомив в.о. глави СБУ Василь Малюк.

За його словами, у рамках справи стосовно самого Кулініча перевіряється його причетність до дій, які призвели до швидкого захоплення російськими окупантами Херсона.

"У Москві є офіс "Сівковича-Клюєва". Це своєрідна "кротоферма", якщо називати звичними для нас термінами. В цьому офісі відпрацьовуються різні питання, але основне завдання його функціонування - це збір інформації щодо України та робота щодо України. Зокрема, в офісі є кадрові співробітники 5-ї служби ФСБ РФ, яка працює стосовно України", - розповів Малюк в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в середу.

Малюк наголосив, що безпосередньо ці співробітники ФСБ РФ перебували в повній комунікації з Сівковичем і працювали разом із Кулінічем.

"Після того, як він (Кулініч - ІФ) надавав інформацію, вони формували відповідні доповіді безпосередньо у ФСБ. Це були банальні агентурні повідомлення. Вони в нас також є в наявності. Не розкриватиму всіх карт, але ми провели агентурно-технічне проникнення в їхні ворожі лави. Ці співробітники ФСБ є також підозрюваними в тому ж кримінальному провадженні в ДБР", - розповів в.о. глави СБУ.

Відповідаючи на запитання про те, чому так швидко ворог пройшов до Херсона і чи причетний до цього Кулініч, Малюк сказав: "Я так розумію, що вас цікавить той момент, що не сталися вибухи в замінованих місцях. Відповідне кримінальне провадження перебуває в ДБР, вони проводять розслідування. Зараз проводиться безліч експертиз, і я не маю ніякого морального права розкривати карти, це їхнє провадження. Водночас, наскільки мені відомо, воно вже на завершальному етапі".

"У контексті Кулініча... на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив на тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при СБУ... І тут, до ситуації з мостами він теж має стосунок. Тому це питання вивчається у рамках кримінального провадження Кулініча", - додав він.