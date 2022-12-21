Події

12:36 21.12.2022

Ексглава кримського СБУ Кулініч надавав дані московській "кротофермі" Сівковича-Клюєва, куди входять співробітники ФСБ РФ

2 хв читати
Ексглава кримського СБУ Кулініч надавав дані московській "кротофермі" Сівковича-Клюєва, куди входять співробітники ФСБ РФ

 Колишній керівник Кримського главку СБУ Олег Кулініч, підозрюваний у державній зраді, комунікував із так званим офісом "Сівковича-Клюєва" в Москві, який займається збором інформації щодо України, повідомив в.о. глави СБУ Василь Малюк.

За його словами, у рамках справи стосовно самого Кулініча перевіряється його причетність до дій, які призвели до швидкого захоплення російськими окупантами Херсона.

"У Москві є офіс "Сівковича-Клюєва". Це своєрідна "кротоферма", якщо називати звичними для нас термінами. В цьому офісі відпрацьовуються різні питання, але основне завдання його функціонування - це збір інформації щодо України та робота щодо України. Зокрема, в офісі є кадрові співробітники 5-ї служби ФСБ РФ, яка працює стосовно України", - розповів Малюк в інтерв'ю телеканалу "1+1", оприлюдненому в середу.

Малюк наголосив, що безпосередньо ці співробітники ФСБ РФ перебували в повній комунікації з Сівковичем і працювали разом із Кулінічем.

"Після того, як він (Кулініч - ІФ) надавав інформацію, вони формували відповідні доповіді безпосередньо у ФСБ. Це були банальні агентурні повідомлення. Вони в нас також є в наявності. Не розкриватиму всіх карт, але ми провели агентурно-технічне проникнення в їхні ворожі лави. Ці співробітники ФСБ є також підозрюваними в тому ж кримінальному провадженні в ДБР", - розповів в.о. глави СБУ.

Відповідаючи на запитання про те, чому так швидко ворог пройшов до Херсона і чи причетний до цього Кулініч, Малюк сказав: "Я так розумію, що вас цікавить той момент, що не сталися вибухи в замінованих місцях. Відповідне кримінальне провадження перебуває в ДБР, вони проводять розслідування. Зараз проводиться безліч експертиз, і я не маю ніякого морального права розкривати карти, це їхнє провадження. Водночас, наскільки мені відомо, воно вже на завершальному етапі".

"У контексті Кулініча... на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив на тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при СБУ... І тут, до ситуації з мостами він теж має стосунок. Тому це питання вивчається у рамках кримінального провадження Кулініча", - додав він.

 

Теги: #сбу #держзрада #малюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:13 21.12.2022
В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

В.о. глави СБУ: Ворог готував замах на голову ГУР та міністра оборони, таких історій до десятка

11:39 21.12.2022
СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

СБУ здійснює перевірку у Софронієво-Молченському монастирі УПЦ (МП) на Сумщині

15:19 20.12.2022
СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

13:13 20.12.2022
Литовському дипломату повернули колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні

Литовському дипломату повернули колекцію ікон, викрадених окупантами з його резиденції в Херсоні

11:17 20.12.2022
Затримано прибічника "Новоросії", який піднімав у 2014 році російський прапор над Харківською міськрадою, - СБУ

Затримано прибічника "Новоросії", який піднімав у 2014 році російський прапор над Харківською міськрадою, - СБУ

14:36 19.12.2022
СБУ встановила чиновника-колаборанта, який налагоджує подання води на військові бази РФ у Криму

СБУ встановила чиновника-колаборанта, який налагоджує подання води на військові бази РФ у Криму

15:24 14.12.2022
СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

СБУ знайшла зброю, георгіївські стрічки та прапори РФ у представників заборонених партій

11:31 14.12.2022
СБУ вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях України

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на 19 об'єктах УПЦ (МП) у дев'яти областях України

10:35 14.12.2022
СБУ здійснює обшук у кафедральному соборі УПЦ у Львові

СБУ здійснює обшук у кафедральному соборі УПЦ у Львові

15:09 12.12.2022
Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили в Україні вже понад 3 тис. танків та 99,7 тис. військових – Генштаб ЗСУ

Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

Зеленський обговорить у США з Байденом обороноздатність України, а також виступить у Конгресі

Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

Синод УПЦ (МП) закликав Зеленського розблокувати діяльність релігійних організацій, які потрапили під санкції РНБО, та "забезпечити право на свободу совісті"

ОСТАННЄ

На допомогу волонтерам, які допомагають постраждалим від війни, буде виділено ще $20 млн - ООН

Зустріч Байдена і Зеленського розпочнеться о 21:00 за київським часом

ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на $102 млн для багатодітних сімей України - Мінсоцполітики

Кліматичні активісти відпиляли верхівку різдвяної ялинки у Берліні

В Україні в найближчі дві доби очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця

Візит Зеленського до Вашингтону остаточно підтверджено три дні тому - Білий дім

Окупаційну адміністрацію у Біловодську укомплектували новосибірцями, колаборанти не виправдали довіри

Колишнього боксера, якого обвинувачують в умисному вбивстві, засуджено на десять років позбавлення волі - прокуратура

РФ передала Білорусі системи ППО С-400 - ISW

Візит Зеленського до Бахмуту перешкодив спробам представити Путіна військовим лідером - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА