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12:37 21.12.2022

ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на $102 млн для багатодітних сімей України - Мінсоцполітики

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ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на $102 млн для багатодітних сімей України - Мінсоцполітики

У рамках меморандуму про співпрацю ЮНІСЕФ надає грошову допомогу на загальну суму $102 млн для 123 тис. багатодітних сімей, повідомляє Міністерство соціальної політики в середу.

"Завдяки співпраці Мінсоцполітики з ЮНІСЕФ 123 тисячі багатодітних сімей і тих, хто має дитину з інвалідністю, отримають від цієї організації суттєву фінансову допомогу, щоб пережити складний зимовий період. Ми вдячні Дитячому фонду ООН і продовжуємо нашу спільну роботу для підтримки родин", - цитує міністра соціальної політики Оксану Жолнович пресслужба.

Зазначається, що до переліку одержувачів такої допомоги входять сім'ї з чотирма і більше дітьми, а також сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю.

Теги: #мінсоцполітики #юнісеф

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