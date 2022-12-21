Події

12:10 21.12.2022

В Україні в найближчі дві доби очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця

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В Україні в найближчі дві доби очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах - ожеледиця

У четвер, 22 грудня, в Україні у більшості північних, а також у Львівській, Волинській та Рівненській областях очікується місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця, зазначають метеорологи.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 1° до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у південних областях 4-9°.

У столиці України у ніч на 22 грудня опадів не очікується, а вдень можливий невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

23 грудня у західних та північних областях – невеликі опади, переважно у вигляді дощу; на решті території країни без істотних опадів.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині, на Прикарпатті 4-9° тепла, у Криму до 13°.

У Києві 23 грудня вночі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°.

Теги: #укргідрометцентр

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