Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на $2 млрд, що передбачає батарею ЗРК Patriot - Білий дім

Президент США Джо Байден у середу оголосить про надання майже $2 млрд допомоги Україні, повідомили у Білому домі.

"Президент Байден оголосить про значний новий пакет допомоги Україні обсягом приблизно $2 млрд", - зазначено у повідомленні Білого дому.

Повідомляється, що в межах цього пакету США нададуть Україні батарею ЗРК Patriot, яка стане важливим активом для захисту українського народу від варварських атак РФ на критично важливу інфраструктуру України.

"Ми навчатимемо українських військових тому, як керувати ракетною батареєю Patriot у третій країні. Це займе деякий час, але українські військові повернуться після підготовки до своєї країни, щоб керувати цією батареєю", - наголосив високопосадовець Білого дому.

США також продовжать приділяти пріоритетну увагу іншим формам підтримки протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, Stinger та обладнанню для боротьби з безпілотниками.

Крім того, чиновник повідомив, що під час цього візиту також буде можливість разом із Конгресом відзначити роботу щодо схвалення значного пакету додаткового фінансування для України на 2023 рік.

"І ми очікуємо на двопартійний пакет фінансування України на суму понад 40 мільярдів доларів", - сказав він.

Раніше Зеленський повідомив, що вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності України. "Зокрема, з Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав він у твіттері.

Це перший візит президента України за кордон із початку повномасштабного вторгнення РФ.

У свою чергу видання Politico повідомляє у середу з посиланням на джерела, що українська делегація під час візиту до США проситиме ракети ATACMS, а також безпілотники Gray Eagle та Reaper.