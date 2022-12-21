Шмигаль та мер французького Гавра обговорили відновлення українських регіонів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та мер Гавра, голова партії "Горизонти" Едуар Філіп обговорили відновлення українських регіонів за підтримки французьких міст.

"Радий вітати в Києві Едуара Філіпа, голову партії "Горизонти" та мера Гавра! Обговорили відновлення регіонів України за підтримки французьких міст. Наголосив на нагальних потребах енергетичної системи України через терористичні атаки Росії. Подякував за підтримку Франції!", - написав Шмигаль у твіттері у середу вранці.