Події

07:12 21.12.2022

США вперше в рамках військової допомоги Україні нададуть зенітно-ракетні комплекси Patriot

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США вперше в рамках військової допомоги Україні нададуть зенітно-ракетні комплекси Patriot

США надішлють Україні військову допомогу на $1,8 млрд, яка вперше включатиме зенітно-ракетні комплекси Patriot, повідомляє Associated Press із посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, про новий пакет допомоги буде оголошено у середу.

За словами офіційних осіб, США вперше надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

До пакета допомоги також увійдуть комплекти боєприпасів Joint Direct Attack, ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських та мінометних снарядів, вантажівки та ракети класу "повітря-земля" HARM.

Поки не зрозуміло, коли саме Patriot прибуде до України, оскільки буде потрібне навчання українських військових використанню ЗРК.

Навчання може тривати кілька тижнів, і очікується, що воно проводитиметься на полігоні Графенвер у Німеччині, зазначає агентство.

 

 

Теги: #сша #україна #допомога #patriot

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