США вперше в рамках військової допомоги Україні нададуть зенітно-ракетні комплекси Patriot
США надішлють Україні військову допомогу на $1,8 млрд, яка вперше включатиме зенітно-ракетні комплекси Patriot, повідомляє Associated Press із посиланням на обізнані джерела.
За їхніми даними, про новий пакет допомоги буде оголошено у середу.
За словами офіційних осіб, США вперше надасть Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.
До пакета допомоги також увійдуть комплекти боєприпасів Joint Direct Attack, ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи, тисячі артилерійських та мінометних снарядів, вантажівки та ракети класу "повітря-земля" HARM.
Поки не зрозуміло, коли саме Patriot прибуде до України, оскільки буде потрібне навчання українських військових використанню ЗРК.
Навчання може тривати кілька тижнів, і очікується, що воно проводитиметься на полігоні Графенвер у Німеччині, зазначає агентство.