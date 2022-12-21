Події

06:47 21.12.2022

Увечері у вівторок окупанти обстріляли Курахове, поранена одна людина

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Увечері у вівторок окупанти обстріляли Курахове, поранена одна людина

У вівторок увечері російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, в результаті одну людину поранено, пошкоджено будинки та авто, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше одного чоловіка поранено, пошкоджено два п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового. Росіяни вдарили по центру міста близько 21 години", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що у вівторок росіяни обстрілювали інфраструктурні об'єкти в Кураховому раніше вдень, "намагаючись позбавити людей газу, світла та тепла".

 

 

 

Теги: #обстріл #донецька #курахове

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