Увечері у вівторок окупанти обстріляли Курахове, поранена одна людина

У вівторок увечері російські окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, в результаті одну людину поранено, пошкоджено будинки та авто, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щонайменше одного чоловіка поранено, пошкоджено два п'ятиповерхівки та приватні авто - такі наслідки обстрілу російською артилерією Курахового. Росіяни вдарили по центру міста близько 21 години", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Голова ОВА зазначив, що у вівторок росіяни обстрілювали інфраструктурні об'єкти в Кураховому раніше вдень, "намагаючись позбавити людей газу, світла та тепла".