Зеленський назвав цей тиждень важливим для того, щоб пройти зиму і наступний рік

Цей тиждень є надзвичайно важливим для України, для того, щоб пройти цю зиму і наступний рік, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Щоб здобути необхідну підтримку і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону – кордону України", - зазначив він.

За його словами, "наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обовʼязково ми це зробимо. Ми обовʼязково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку!"

Зеленський сказав, що міста та села Донбасу "зараз буквально виборюють життя. Життя для всіх нас – для всіх українців і для всього українського, ба більше – для всього й усіх, хто береже в собі людяність".

"Погляньте, який у Росії наступ, що вона лишає там, куди заносить свій прапор. Випалену землю, знищене життя... Біль, руїни та могили – це так званий "русский мир". Саме це зупиняють наші герої. Саме це вони виганяють з України, крок за кроком повертаючи життя на нашу землю, куди ступили окупанти", - сказав президент.

Говорячи про захисників Бахмута, Зеленський сказав, що "кожен день, який вони вистояли там, кожен удар, який вони витримали там, кожна атака, яку вони відбили, і кожна контратака, яку вони здійснили, – це життя для України".

"І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорсткіших атак окупантів, проти найбільш божевільних російських ударів...Підтримуйте наш Бахмут – пошматований, але нескорений – і його захисників", - заявив президент.