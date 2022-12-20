Україна повернула ще трьох дітей, депортованих до РФ

Україні вдалося повернути ще 3 дітей, які були розлучені з батьками та вивезені під приводом "оздоровлення" у серпні 2022 року до дитячого табору "Ведмедик" у Росії в м. Геленджик, повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Додому повернулися ще 3 дитини, яких розлучили з батьками і під приводом "оздоровлення" вивезли в серпні 2022 року до дитячого табору "Ведмедик" у м. Геленджик РФ. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області", - написав Лубінець у телеграмі.

Як він зазначив, логістично повернення дітей відбулося за допомогою благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Врятуємо Україну".

Наразі відомо про 13 613 депортованих українських дітей до РФ.

Як повідомлялося, 19 грудня в Україну вдалося повернути 16-річного незаконно депортованого в РФ підлітка з Донецької області, який до повномасштабного вторгнення мешкав поряд із Маріуполем. У зв'язку із загибеллю батьків його направили жити до іншої сім'ї.