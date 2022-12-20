Київ поки що не може розраховувати на повернення до графіків відключення е/е

Київ, де протягом вівторка було відключено від електроенергії приблизно 1,1 млн користувачів, поки що не може розраховувати на дотримання графіків обмеження енергоспоживання, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"На жаль, стан системи у Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, приблизно 1,1 млн споживачів. На наближення до графіка поки що навіть не розраховуємо", - написав він у своєму фейсбуці у вівторок увечері.

За його словами, незважаючи на те, що диспетчери намагаються забезпечити енергопостачання всіх районів хоча б на короткий час, є низка будинків, які не включалися із учорашнього ранку.

За наведеними ним розрахунками, у Києві потужність енергопостачання на 50% менша за необхідну. При цьому він додав, що із цього дефіцитного показника ще необхідно заживити критичну інфраструктуру.

Водночас Коваленко зазначив, що світло стабільно подається на об'єкти критичної інфраструктури, а місто переважно з водою та опаленням.

Крім того, він додав, що у Дніпрі ситуація відносно стабільна, і місто може наблизитися до графіків.

Як повідомлялося, за інформацією Генштабу, в ніч проти 19 грудня Росія атакувала Україну 35 дронами-камікадзе "Shahed-136/131", 30 з яких були збиті. Водночас зафіксовані влучення в об'єкти енергоінфраструктури суттєво погіршили ситуацію у центральному, східному та дніпровському регіонах, було запроваджено екстрені відключення у Києві та 10 областях. До вівторка, за даними Київської ОВА, знеструмленими залишаються 80% споживачів Київської області, "Укренерго" повідомила, що у Києві дефіцит е/е перевищує 50%.