Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

Під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на уламки амфор та глеків давньоримського поселення.

Як повідомляється у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у вівторок, артефакти почали з'являтися на глибині близько метра.

"Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти", - повідомляють у МВС.

Після перемоги на цьому місці планується розпочати археологічні роботи.