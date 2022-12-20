Події

18:46 20.12.2022

Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

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Прикордонники виявили давньоримське поселення на Херсонщині

 Під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра прикордонники натрапили на уламки амфор та глеків давньоримського поселення.

Як повідомляється у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у вівторок, артефакти почали з'являтися на глибині близько метра.

"Про знахідку військовослужбовці повідомили місцевих археологів та подальших інженерних робіт там не проводили, аби зберегти цінні для історії артефакти", - повідомляють у МВС.

Після перемоги на цьому місці планується розпочати археологічні роботи.

Теги: #прикордонники #херсонська_область #поселення

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