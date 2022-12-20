Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

Організаційний комітет національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" ухвалив рішення, що звернення фіналістки Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі.

"19 грудня організаційний комітет національного відбору на "Євробачення-2023" на позачерговому засіданні розглянув звернення фіналістки нацвідбору Krutь щодо музичного супроводу виступу Tvorchi у фіналі конкурсу, а також щодо видання треку Heart Of Steel дистрибуційним лейблом Believe", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

В оргкомітеті заявили, що, за словами Krutь, у приспіві гурту Tvorchi звучав дабл основного вокалу у прямому ефірі, що є порушенням правил нацвідбору.

"Оргкомітет "Євробачення" заслухав оцінку музичного продюсера нацвідбору Дмитра Шурова. Він зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі Tvorchi чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом. Це тонкий музичний нюанс, який зможуть помітити лише професіонали. Водночас він зазначив, що не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями Tvorchi", - йдеться в повідомленні.

Щодо того, що Krutь відзначає факт продовження роботи на території країни-агресора компанії Believe – дистриб'ютора Tvorchi. "За отриманою "Суспільним" інформацією, Believe - це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушенням правил нацвідбору", - йдеться у повідомленні.

В оргкомітеті зазначили, що п'ятеро із десяти фіналістів нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через дистриб'ютора Believe, ще троє працювали з ним донедавна.

"Організаційний комітет "Євробачення" ухвалив рішення, що звернення фіналістки Krutь не є підставою для припинення участі Tvorchi у нацвідборі. Крім того, за пропозицією Дмитра Шурова оргкомітет ухвалив рішення для покращення організації відбору в майбутньому залучати додаткового спеціаліста, що стежитиме за відповідністю ефірного звуку виступів учасників правилам під час репетицій і прямого ефіру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гранд-фінал конкурсу пройде на "Ліверпуль Арені" у суботу, 13 травня, а півфінали - 9 та 11 травня.

Джерело: https://corp.suspilne.media/newsdetails/5709