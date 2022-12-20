Події

17:52 20.12.2022

Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

2 хв читати
Звернення Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі на "Євробачення-2023" - оргкомітет

Організаційний комітет національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" ухвалив рішення, що звернення фіналістки Krutь не є підставою для припинення участі групи Tvorchi у нацвідборі.

"19 грудня організаційний комітет національного відбору на "Євробачення-2023" на позачерговому засіданні розглянув звернення фіналістки нацвідбору Krutь щодо музичного супроводу виступу Tvorchi у фіналі конкурсу, а також щодо видання треку Heart Of Steel дистрибуційним лейблом Believe", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

В оргкомітеті заявили, що, за словами Krutь, у приспіві гурту Tvorchi звучав дабл основного вокалу у прямому ефірі, що є порушенням правил нацвідбору.

"Оргкомітет "Євробачення" заслухав оцінку музичного продюсера нацвідбору Дмитра Шурова. Він зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі Tvorchi чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом. Це тонкий музичний нюанс, який зможуть помітити лише професіонали. Водночас він зазначив, що не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями Tvorchi", - йдеться в повідомленні.

Щодо того, що Krutь відзначає факт продовження роботи на території країни-агресора компанії Believe – дистриб'ютора Tvorchi. "За отриманою "Суспільним" інформацією, Believe - це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушенням правил нацвідбору", - йдеться у повідомленні.

В оргкомітеті зазначили, що п'ятеро із десяти фіналістів нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через дистриб'ютора Believe, ще троє працювали з ним донедавна.

"Організаційний комітет "Євробачення" ухвалив рішення, що звернення фіналістки Krutь не є підставою для припинення участі Tvorchi у нацвідборі. Крім того, за пропозицією Дмитра Шурова оргкомітет ухвалив рішення для покращення організації відбору в майбутньому залучати додаткового спеціаліста, що стежитиме за відповідністю ефірного звуку виступів учасників правилам під час репетицій і прямого ефіру", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі і представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гранд-фінал конкурсу пройде на "Ліверпуль Арені" у суботу, 13 травня, а півфінали - 9 та 11 травня.

Джерело: https://corp.suspilne.media/newsdetails/5709

Теги: #євробачення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 01.12.2022
Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2023" провели презентацію своїх пісень

12:42 17.11.2022
"Суспільне" оголосило 10 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2023"

"Суспільне" оголосило 10 фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2023"

13:12 07.11.2022
У голосуванні за склад журі Нацвідбору "Євробачення-2023" перемогли Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна

У голосуванні за склад журі Нацвідбору "Євробачення-2023" перемогли Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна

13:02 06.11.2022
Понад 464 тис. українців узяли участь в опитуванні щодо членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Понад 464 тис. українців узяли участь в опитуванні щодо членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023

15:20 31.10.2022
Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

12:24 17.08.2022
"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

"Суспільне" розпочинає прийом заявок на нацвідбір "Євробачення-2023"

11:21 12.08.2022
BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

12:55 01.08.2022
Україна візьме участь у Дитячому "Євробаченні-2022" у Вірменії

Україна візьме участь у Дитячому "Євробаченні-2022" у Вірменії

14:35 25.07.2022
"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

18:23 23.06.2022
ЄМС підтвердила рішення про перенесення "Євробачення-2023" з України в іншу країну через війну

ЄМС підтвердила рішення про перенесення "Євробачення-2023" з України в іншу країну через війну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

ОСТАННЄ

Резніков: На наступний рік укладено багато контрактів на постачання Україні необхідної зброї та амуніції

ЦБ Великої Британії представив перші банкноти із зображенням Карла III

До вишів зараховано майже 415 тис. абітурієнтів у 2023 році - Шкарлет

ДБР затримало ще двох співробітників Херсонського СІЗО, які працювали на загарбників під час окупації

Кільцева електричка відновила рух за графіком

Київський картонний комбінат та інші компанії австрійського холдингу завжди працювали та працюють в законному полі - Олег Дубровка

Майже 1000 трансформаторів та 5000 генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України - Кулеба

Резніков: 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць необхідні Україні для конкретної операції, для повної деокупації територій потрібно більше техніки та озброєння

Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк

Ворог почав випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – речник командування ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА