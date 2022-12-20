Війна в Україні забрала життя мінімум 6826 цивільних, іще 10769 поранені - ООН

Втрати серед цивільних людей з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 18 грудня становлять 17595 цивільних (тижнем раніше - 17362), зокрема 6826 загиблих (6755), повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - зазначається в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2686 чоловіків, 1822 жінки, 216 хлопчиків і 174 дівчинки, тоді як стать 38 дітей і 1890 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 10769 поранених - 314 хлопчики і 224 дівчинки, а також 252 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно c даними на 11 грудня жовтня, загинули четверо дітей і ще дев'ятеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня вона стала щотижневою. В цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень - мінімум 3347 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних внаслідок війни знизилася до 705, у травні - до 473, у червні - до 374 і в липні - до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинули 358 людей, за серпень - 305, за вересень - 330, за жовтень - 287, за листопад - 164 і за перші 19 днів грудня - 123, зазначає ООН.

Кількість поранених у грудні та листопаді також істотно знизилася - відповідно до 339 і 526, тоді як у жовтні їх було 787. У вересні вона становила 934, що виявилося вище за показник серпня - 895 і трохи нижче за показники попередніх місяців: липень - 1100, червень - 1030, травень - 1021, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно до 1257 і 2414 осіб.

Згідно зі зведенням, у грудні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 106 осіб і ще 320 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померли 17 і були поранені 19 осіб (8% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у грудні припав 81% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 11 грудня, оскільки впродовж цього періоду Управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.