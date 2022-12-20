Події

10:59 20.12.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 6826 цивільних, іще 10769 поранені - ООН

3 хв читати
Війна в Україні забрала життя мінімум 6826 цивільних, іще 10769 поранені - ООН

 Втрати серед цивільних людей з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, по 18 грудня становлять 17595 цивільних (тижнем раніше - 17362), зокрема 6826 загиблих (6755), повідомило Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари", - зазначається в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 2686 чоловіків, 1822 жінки, 216 хлопчиків і 174 дівчинки, тоді як стать 38 дітей і 1890 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 10769 поранених - 314 хлопчики і 224 дівчинки, а також 252 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно c даними на 11 грудня жовтня, загинули четверо дітей і ще дев'ятеро були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня вона стала щотижневою. В цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень - мінімум 3347 загиблих. У квітні, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних внаслідок війни знизилася до 705, у травні - до 473, у червні - до 374 і в липні - до 360. За перші п'ять днів війни з 24 по 28 лютого загинули 358 людей, за серпень - 305, за вересень - 330, за жовтень - 287, за листопад - 164 і за перші 19 днів грудня - 123, зазначає ООН.

Кількість поранених у грудні та листопаді також істотно знизилася - відповідно до 339 і 526, тоді як у жовтні їх було 787. У вересні вона становила 934, що виявилося вище за показник серпня - 895 і трохи нижче за показники попередніх місяців: липень - 1100, червень - 1030, травень - 1021, тоді як у квітні та березні було поранено відповідно до 1257 і 2414 осіб.

Згідно зі зведенням, у грудні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинули 106 осіб і ще 320 були поранені, тоді як від мін і вибухонебезпечних пережитків війни померли 17 і були поранені 19 осіб (8% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у грудні припав 81% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 11 грудня, оскільки впродовж цього періоду Управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.

Теги: #оон #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 20.12.2022
Кулеба: ООН повинна пояснити причини затримки та бездіяльності в направленні місії експертів для розслідування постачань іранських дронів РФ

Кулеба: ООН повинна пояснити причини затримки та бездіяльності в направленні місії експертів для розслідування постачань іранських дронів РФ

13:26 20.12.2022
Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

11:12 20.12.2022
Тренування російської авіації в Білорусі проводяться для уточнення цілей на території України - Наєв

Тренування російської авіації в Білорусі проводяться для уточнення цілей на території України - Наєв

10:30 20.12.2022
Вагнерівці збудували свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб використати погано навчених колишніх в'язнів, - ISW

Вагнерівці збудували свою наступальну модель навколо тактичної жорстокості, щоб використати погано навчених колишніх в'язнів, - ISW

09:52 20.12.2022
Лукашенко, ймовірно, відхилив спроби Путіна схилити Білорусь до подальшої інтеграції з РФ - ISW

Лукашенко, ймовірно, відхилив спроби Путіна схилити Білорусь до подальшої інтеграції з РФ - ISW

09:41 20.12.2022
Ворог за минулу добу втратив в Україні близько 430 військовослужбовців, 7 танків, 23 БПЛА та 2 вертольоти - Генштаб ЗСУ

Ворог за минулу добу втратив в Україні близько 430 військовослужбовців, 7 танків, 23 БПЛА та 2 вертольоти - Генштаб ЗСУ

07:24 20.12.2022
П'ять суден доставлять продовольство з України до Тунісу, Лівії, Кенії, Туреччини та Іспанії

П'ять суден доставлять продовольство з України до Тунісу, Лівії, Кенії, Туреччини та Іспанії

06:18 20.12.2022
Низка країн відправили до ООН листи з проханням перевірити інформацію про постачання безпілотників до РФ

Низка країн відправили до ООН листи з проханням перевірити інформацію про постачання безпілотників до РФ

05:32 20.12.2022
Росія веде війну, тому що у Кремлі не вміють визнавати помилки та визнавати реальність

Росія веде війну, тому що у Кремлі не вміють визнавати помилки та визнавати реальність

20:48 19.12.2022
Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, постраждали декілька будівель – комендатура міста

Від ракетного обстрілу Херсону загинула одна людина, постраждали декілька будівель – комендатура міста

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування РФ у Раді Безпеки ООН – Кулеба

На Київщині без електропостачання перебуває 80% регіону – голова ОВА

ОСТАННЄ

Майже 1000 трансформаторів та 5000 генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України - Кулеба

Резніков: 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць необхідні Україні для конкретної операції, для повної деокупації територій потрібно більше техніки та озброєння

Україна готова забезпечити лікування Саакашвілі – Подоляк

Ворог почав випускати по Україні ще й менший іранський дрон Shahed-131 – речник командування ПС ЗСУ

Місцеві ради закликають Зеленського накласти вето на закон

СБУ виявила арсенали російської зброї у прикордонних районах Чернігівщини

На ваших плечах – захист не Донбасу, а України – Зеленський військовим у Бахмуті

Зеленський підписав закон щодо вдосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді КС

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених Shahed-136 обстріл

Кулеба про зустріч Путіна та Лукашенка: Хоч би про що вони домовлялися, Україна до цього готова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА