Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти відчувають нестачу медустанов для розміщення поранених. Надіслані військовим лікарні відмовляють в обслуговуванні цивільному населенню, повідомляють у Луганській ОВА.

"Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів" , – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що в одній із лікарень перебуває понад 1 тис. поранених бойовиків. На всіх не вистачає медичного персоналу, помічників хірургів. Також відсутні в достатній кількості медичні препарати і навіть койко-ліжка та постільна білизна.