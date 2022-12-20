Події

08:51 20.12.2022

Частину лікарень Луганщини перепрофільовано у військові шпиталі, цивільне населення не обслуговують

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На тимчасово окупованій території Луганської області російські окупанти відчувають нестачу медустанов для розміщення поранених. Надіслані військовим лікарні відмовляють в обслуговуванні цивільному населенню, повідомляють у Луганській ОВА.

"Через значні втрати загарбники продовжують перепрофілювання лікарень у військові шпиталі. Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня № 15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів" , – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що в одній із лікарень перебуває понад 1 тис. поранених бойовиків. На всіх не вистачає медичного персоналу, помічників хірургів. Також відсутні в достатній кількості медичні препарати і навіть койко-ліжка та постільна білизна.

 

 

 

Теги: #медицина #луганська #окупанти

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