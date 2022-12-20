Події

08:05 20.12.2022

У результаті обстрілів на Донеччині загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

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У результаті обстрілів на Донеччині загинуло троє людей, ще п’ятеро поранені

Минулої доби понеділка, 19 грудня, внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 3 мирні жителі, ще 5 людей отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко

"За 19 грудня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Залізному. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав глава ОВА у телеграм-каналі.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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