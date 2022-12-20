Події

07:51 20.12.2022

Ворог тричі за ніч обстріляв із важкої артилерії дві громади у Нікопольському районі

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Ворог тричі за ніч обстріляв із важкої артилерії дві громади у Нікопольському районі

У ніч проти вівторка російські окупанти тричі обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, є руйнування житлової та критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села не менше 20 снарядів. Люди вціліли", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Резніченко уточнив, що пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.

 

 

 

Теги: #обстріл #нікопольський

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