Ворог тричі за ніч обстріляв із важкої артилерії дві громади у Нікопольському районі

У ніч проти вівторка російські окупанти тричі обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, є руйнування житлової та критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села не менше 20 снарядів. Люди вціліли", - написав він у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Резніченко уточнив, що пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.