Події

07:24 20.12.2022

П'ять суден доставлять продовольство з України до Тунісу, Лівії, Кенії, Туреччини та Іспанії

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П'ять суден доставлять продовольство з України до Тунісу, Лівії, Кенії, Туреччини та Іспанії

Українські порти в понеділок залишили п'ять суховантажів із кукурудзою, пшеницею та соєвими бобами, повідомляє Спільний координаційний центр (СКЦ).

"19 грудня п'ять суден вийшли з українських портів, вони перевозять загалом 171 тис. тонн зерна та іншого продовольства у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

Cудно Ince Atlantic (44 тис. тонн пшениці) прямує до Кенії, Bosphorus Asia (30,5 тис. тонн кукурудзи) – до Тунісу, Princess Manissa (20,5 тис. тонн кукурудзи) – до Лівії.

Судно Ulusoy 8 доправить 21 тис. тонн соєвих бобів до Туреччини, суховантажне судно Cyclades - 55 тис. тонн кукурудзи до Іспанії.

У СКЦ зазначили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

В українські порти також прямують п'ять суден, які в понеділок пройшли морським гуманітарним коридором.

"Станом на 19 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з трьох українських портів, становить 14 365 211 тонн. Загалом нині було дозволено рух 1 139 суден: 571 на прибуття в українські порти та 568 - на вихід із них", – повідомили у СКЦ.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

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