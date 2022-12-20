У Києві без стабільного електропостачання десять котелень

Станом на вечір понеділка, 19 грудня, у Києві без стабільного електропостачання 10 котелень, внаслідок чого перебої з теплопостачанням можуть виникнути у 144 житлових будинках міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури, "Укренерго" застосовує у Києві більш значні обмеження. Тому без стабільного електропостачання 10 котельних столиці. Внаслідок цього перебої з теплопостачанням можуть виникнути у 144 житлових будинках міста", - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За його словами, енергетики і тепловики працюють у цілодобовому режимі.

Кличко також опублікував адреси пунктів обігріву поблизу будинків, де можуть бути проблеми з теплом, у Шевченківському, Солом'янському, Дарницькому та Святошинському районах столиці.

"Загалом зазначу, що всі понад 430 розгорнутих у місті пунктів обігріву працюють цілодобово. Кияни, у разі потреби, можуть до них звертатися", – додав мер Києва.