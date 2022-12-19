Нардеп Янченко написала заяву про вихід із партії "Слуга народу"
Народний депутат Галина Янченко із фракції "Слуга народу" написала заяву про вихід із однойменної партії.
"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк (народний депутат, голова партії "Слуга народу" – ІФ У) по відношенню до пораненого бійця – це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, - а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту 5565 - це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни… Перебувати в одній партії з Шуляк – це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід із партії "Слуга народу", - повідомила Янченко у фейсбуці ввечері у понеділок.