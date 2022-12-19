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19:33 19.12.2022

Софія Київська отримає від Японії EUR4 млн

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Софія Київська отримає від Японії EUR4 млн

Японська сторона виділить грант у розмірі EUR4 млн на потреби Національного заповідника "Софія Київська", повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України у п'ятницю.

"Оголошено про грант Японії з допомоги Софії Київській у розмірі 4 млн євро", - повідомив глава відомства Олександр Ткаченко на брифінгу у Києві після результатів свого візиту до Франції, де він зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО Одрі Азулай.

"ЮНЕСКО координує допомогу українським інститутам у постачанні необхідних матеріалів для установ, які постраждали внаслідок війни, зокрема йдеться про постачання генераторів. Вони вже почали надходити. Від Канади, Латвії, Польщі. Дуже важливо, що ЮНЕСКО допомагає координувати ці зусилля від інституції до інституції", – додав міністр.

Під час його візиту разом із першою леді Оленою Зеленською до Франції було підписано меморандум про співпрацю між Лувром, Мінкультом та посольством України у Франції. Документ містить пункти про впровадження україномовних аудіогідів у Луврі, а також партнерські проєкти з музеями України, які передбачатимуть програми наукового аналізу, організацію тимчасової виставки у Луврі та публікацію наукового дослідження, присвяченого українському мистецтву.

"Ми домовились про співпрацю щодо організації виставки в Луврі, а також презентували досить амбітний проєкт семи українських музеїв Ukraine. Out of blackout. Це виставка тисячоліття української спадщини на провідних майданчиках світу. Дуже сподіваюсь, що це питання буде вирішено вже наступного року, зокрема в межах сезонів української культури у Франції, які ми плануємо попередньо на вересень 2023 року", – розповів Ткаченко.

Він обговорив із французькими колегами необхідність організації міжнародного інформаційного безпекового форуму, в межах якого експерти зможуть обговорити пласт різних питань, пов'язаних із боротьбою з російською пропагандою та інформаційною безпекою загалом. "Я дуже сподіваюсь, що це станеться незабаром. Адже ми бачимо за дослідженнями наших європейських колег, що російські наративи продовжують розповсюджуватися. Саме французи готові виступати лідерами стосовно питання саме інформаційної безпеки", - сказав Ткаченко.

Теги: #музей #японія #мінкульт

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