У Молдові опрацьовують план дій на випадок вторгнення РФ в Україну з півночі в напрямку Придністров'я - глава Служби розвідки та безпеки

Директор Служби розвідки та безпеки Молдови Александру Мустяце повідомив, що в Молдові аналізують кілька сценаріїв, за яких російські війська спробують вчинити наземне вторгнення з території Білорусі через північ України в напрямку раніше окупованого Придністров'я.

"Питання не в тому, чи зробить Російська Федерація новий наступ на територію Республіки Молдова, а в тому, коли це станеться: або на початку року, в січні, лютий або пізніше - березень, квітень. Але, судячи з наявної в нас інформації, Російська Федерація має намір піти далі, з метою створення сполучення з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова", - сказав Мустяце в інтерв'ю TVR Moldova.

"Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик", - додав він.

Мустяце зазначив, що найбільший склад боєприпасів у Європі, розташований у придністровській Колбасній, охороняється російськими військовими. Однією з гіпотез наміру російських окупантів прорватися до Придністров'я є намір використати ці боєприпаси в можливому військовому протистоянні.

Як повідомлялося, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist назвав одним із головних завдань української армії "створення резервів і підготовку до війни, яка може відбутися в лютому, в найкращому разі - в березні, в найгіршому - наприкінці січня", маючи на увазі новий можливий наступ російських окупантів у бік Києва з півночі, з боку Білорусі.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначили, що РФ може планувати новий наступ на Україну, зокрема, ймовірно, на Київ, узимку 2023 року, проте малоймовірно, що такий наступ буде успішним. Крім того, атака РФ з Білорусі нині не є неминучою. "У відкритих джерелах немає даних про те, що російські війська формують ударні групи на території Білорусі станом на 15 грудня. Украй малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться в Україну без російської ударної групи", - зазначається у звіті.

Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес висловив сумніви в спроможності РФ організувати наступ на Київ у лютому 2023 року.