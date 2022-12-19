Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, одна людина постраждала

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані поблизу кордону з РФ та лінією зіткнення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Найбільше страждає від обстрілів Куп'янський район. Учора внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У смт Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих. Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.