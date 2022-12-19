У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури через ворожу атаку БПЛА, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв, що в Києві ніхто не постраждав через ранкову ворожу атаку дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, сили української протиповітряної оборони знищили 15 із 20 ворожих баражуючих боєприпасів "Shahed", які атакували Київ рано вранці в понеділок.