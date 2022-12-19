Події

08:33 19.12.2022

У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

1 хв читати
У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури в результаті ворожої атаки БПЛА

У Києві є пошкодження об'єктів інфраструктури через ворожу атаку БПЛА, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше Кличко повідомляв, що в Києві ніхто не постраждав через ранкову ворожу атаку дронів-камікадзе.

Як повідомлялося, сили української протиповітряної оборони знищили 15 із 20 ворожих баражуючих боєприпасів "Shahed", які атакували Київ рано вранці в понеділок.

 

 

 

Теги: #атака #київ #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:42 19.12.2022
Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

10:31 19.12.2022
Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

09:10 19.12.2022
Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

Правоохоронці розпочали досудове розслідування нічної атаки Київської області дронами

08:19 19.12.2022
ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

08:05 19.12.2022
ППО знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області

ППО знищила два іранські БПЛА у Дніпропетровській області

07:17 19.12.2022
Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

07:13 19.12.2022
Сили української ППО знищили 15 із 20 ворожих дронів, які атакували Київ ранком у понеділок

Сили української ППО знищили 15 із 20 ворожих дронів, які атакували Київ ранком у понеділок

07:04 19.12.2022
У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

У Києві ніхто не постраждав у результаті ранкової атаки дронів

05:31 19.12.2022
У небі над Миколаївською областю зафіксовано іранські "Shahed"

У небі над Миколаївською областю зафіксовано іранські "Shahed"

10:29 18.12.2022
У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок російського удару по Києву

Російські окупанти направили на Київ 23 дрони Shahed, 18 були знищені - КМВА

Окупанти за минулу добу втратили в Україні близько 520 військовослужбовців, 1 танк і 5 артсистем

ППО знищила 30 із 35 ворожих "шахедів"

Після ворожої атаки дронами у Києві в понеділок очікуються екстрені відключення е/е

ОСТАННЄ

У лікарнях Миколаївщини перебувають 143 жителі регіону, які постраждали від атак окупантів

Аварійні відключення е/е через ворожу атаку БПЛА застосовують у Києві та 10 областях – "Укренерго"

На Харківщині взято під варту старосту села, який співпрацював з окупантами

Кабмін призначив Єленського керівником Держетнополітики

НАБУ подало клопотання щодо продовження розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка, підозрюваного в розкраданні коштів Укргазбанку

Ситуація з електропостачанням на Львівщині залишається складною, одночасно отримувати електрику можуть лише 50% жителів області – голова ОВА

Запланована зустріч Путіна та Лукашенка є спробою створити інформаційні умови для нового етапу війни – ISW

Окупанти знову обстріляли центр Херсона, будівля ОВА зазнала нових пошкоджень – К.Тимошенко

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 3 853 воєнні злочини

Ворожих обстрілів зазнали три райони Харківщини, одна людина постраждала

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА