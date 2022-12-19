Окупанти завдали 26 ударів по території двох громад Сумської області
Російські війська в неділю завдали 26 ударів по території двох громад Сумської області, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"Ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигинської громад", - написав він у телеграм-каналі.
Зокрема, за його словами, по Глухівській ОТГ росіяни били з мінометів, 16 прильотів.
По Шалигінській ворог завдав 10 ударів із самохідної артилерійської установки (САУ) по прикордонній громаді.
Без постраждалих і руйнувань в обох випадках.