Від початку повномасштабного вторгнення розпочато понад 49,5 тис. розслідувань за фактами злочинів військовослужбовців РФ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року слідчими Національної поліції України порушено 49 592 кримінальних провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил РФ та їх посібниками, повідомляє пресслужба поліції в телеграм-каналі.

Зазначається, що більшість із них, 38 055, розпочато за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Ще 9142 справи розпочато за ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

За ст.111-1 (колабораційна діяльність) розпочато 2 207 проваджень, за ст. 111 (державна зрада) – 103 провадження, за ст. 113 (диверсія) – 37 кримінальних проваджень.