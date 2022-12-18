В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями ожеледиця

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, в північних і західних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 19 грудня, в Україні без опадів. На дорогах у західних та північних областях місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, у західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних та північних областях 8-13° морозу; вдень 2-7° морозу, на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті близько 0°.

У Києві в понеділок хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 грудня найвища температура вдень (10,7°) була в 1989 році, найнижча вночі (-20,3°) в 1994 році.

У вівторок, 20 грудня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в північних областях невеликий сніг, вдень із дощем. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 20-25 м/с. Температура вночі 6-11°, в Карпатах і північно-східних областях місцями 12-17° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Прикарпатті і в Криму 5-10° тепла.

У Києві у вівторок хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, вдень із дощем, лише вночі 20 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура 6-8° морозу; вдень 1-3° тепла.