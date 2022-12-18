На Херсонщині затримано місцевого жителя, який обійняв посаду "голови сільради" під час окупації регіону

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів затримали в селі Новорайськ (Херсонська обл.) місцевого жителя, який співпрацював з російськими окупантами і обійняв посаду т. зв. "голови сільської ради" під час окупації регіону, повідомляє пресслужба СБУ в неділю.

"Встановлено, що під час тимчасової окупації населеного пункту він добровільно обійняв посаду так званого «главы Новорайского сельского совета ВГА Бериславского района Херсонской области»", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що, виконуючи завдання представників окупаційної влади у незаконно створеному органі, фігурант здійснював організацію формування апарату окупаційної адміністрації в селі, видання організаційних розпоряджень, пов’язаних з реалізацією окупаційної політики, напрямів у сфері бюджетних відносин (зокрема, перехід суб'єктів господарювання села на російську систему реєстрації та оподаткування, перехід на розрахунки російським рублем); збір інформації та формування списків осіб, які відносяться до незахищених верств населення, які в подальшому передавав представникам окупаційної адміністрації Бериславського району; організацію взаємодії з так званим "головою військово-цивільної адміністрації Бериславського району Херсонської області" Андрієм Костюком; заходи щодо фактичної перереєстрації суб'єктів господарювання с. Новорайське в незаконно створених окупаційною владою податкових органах на території Херсонської області.

"Крім того, так званий "голова" надавав інформацію військовим РФ щодо порожніх будинків для розміщення особового складу, заручившись підтримкою окупаційних військ проводив серед селян "роз'яснювальну" роботу з метою схиляння їх до співпраці з окупантами і відмови від комунікації з громадянами на підконтрольній владі України території", - наголосили в спецслужбі.

Там уточнюють, що співробітники СБУ встановили місцезнаходження пособника окупантів і затримали його. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

"Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - підсумували в СБУ.