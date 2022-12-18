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11:07 18.12.2022

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб ЗСУ

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Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, крім цього, намагаються поліпшити тактичне положення на Лиманському, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в неділю вранці.

За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, Стельмахівки та Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Виїмки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Опитного, Первомайського, Невельського та Красногорівки Донецької області.

За минулу добу ворог завдав 5 ракетних, а також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Середина-Буда та Вовківка Сумської області та Стрілка, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна – Харківської.

На Куп'янському напрямку від вогневого ураження постраждали райони Берестового, Ягідного, Котлярівки і Крохмального Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки в Луганській області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку і Червонопопівку Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках під вогонь противника потрапили райони понад п’ятнадцяти населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог активних дій не проводив. Для уточнення положення наших військ задіяв БпЛА у районі населеного пункту Шевченкове.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії двадцяти чотири населені пункти. Серед них - Білогір’я, Новоданилівка, Оріхів, Степове, Плавні на Запоріжжі та Козацьке, Тягинка, Микільске, Херсон і Дніпровське Херсонської області.

"Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що в результаті було поранено понад 150 осіб особового складу агресора, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація про ліквідованих окупантів уточнюється.

"Командування окупаційних військ планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Так у населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ – з 30 грудня 2022 року до 03 січня 2023 року", - зазначають у Генштабі.

За минулу добу українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 8 районів зосередження особового складу, 2 пункти управління та 4 склади боєприпасів противника.

Теги: #генштаб_зсу #окупанти #напрямки

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