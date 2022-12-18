У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

У столиці повністю відновлено роботу системи теплопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновлено роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі", - написав Кличко в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що "протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом".