Події

10:29 18.12.2022

У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

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У Києві повністю відновлено теплопостачання - Кличко

У столиці повністю відновлено роботу системи теплопостачання, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Місто після останніх обстрілів повертає роботу всіх сервісів. Зокрема, повністю відновлено роботу системи теплопостачання столиці. Всі джерела теплопостачання працюють у штатному режимі", - написав Кличко в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що "протягом дня комунальники працюватимуть по окремих будинках, де можуть виникати локальні проблеми з теплом".

Теги: #київ #теплопостачання #відновлення

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